Stadtkapelle ernennt Ehrenmitglieder

Die Stadtkapelle 1882 Höchstadt hatte am vergangen Dienstag zur Generalversammlung in ihren Proberaum eingeladen. Die Vorsitzende Tanja Schwägerl bedankte sich bei allen Musikern, dem Dirigenten Markus Koppmann und den weiteren Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr.

Der musikalische Leiter Markus Koppmann hob die beiden Konzerte im Advent und am vergangenen Palmsonntag als Höhepunkte hervor. Gerade das Frühjahrskonzert war beim Publikum bestens angekommen. Auch im kommenden Jahr wird es diese beiden Konzerte wieder geben. Des Weiteren ist der Besuch einer Kapelle aus den Niederlanden geplant. Der Kontakt kam über eine neue Musikantin bei der Stadtkapelle zustande, die aus den Niederlanden stammt.

Da in diesem Jahr keine Neuwahlen anstanden, gab es stattdessen einen wahren Ehrungs-marathon. Für zehn Jahre passive Mitgliedschaft wurde Georg Ortegel geehrt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Kerstin Schlosser und Birgit Bloss eine Auszeichnung. Für 25 Jahre passive Zugehörigkeit erhielt diese Auszeichnung Georg Sacher. Ein halbes Jahrhundert sind nun Manfred Bachmaier, Monika Förtsch, Georg Müller und Walter Volkmer bei der Stadtkapelle. Sie wurden mit einem Ehrenteller ausgezeichnet. Und Walter Volkmer erhielt noch eine weitere Auszeichnung. Gemeinsam mit Karl Köhler, Otto Glatter, Ewald Märkert und Günter Weinkauf wurde er in den Rang eines Ehrenmitgliedes der Stadtkapelle erhoben. Volkmer ist so etwas wie die gute Seele des Vereines. Trotz seines hohen Lebensalters ist er immer noch aktiver Musikant und kümmert sich um die Kantine der Stadtkapelle. Uli Weiß