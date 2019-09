Stadtkapelle bittet zum Kirchweihtanz

Die alte Tradition des Kirchweihtanzes möchte der Musikverein Stadtkapelle Zeil neu aufleben lassen. Was früher, in Zeiten ohne TV, Computer und Smartphone immer wieder ein Freude für die Bevölkerung war, nämlich sich beim Tanz zu vergnügen, soll nach den Angaben der Stadtkapelle zur Zeiler Kirchweih wieder angeboten werden. Am Samstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr wird das Zeiler Rudolf-Winkler-Haus in einen Tanzsaal verwandelt. Zur Unterhaltung spielt zunächst die Stadtkapelle Zeil, die mit schmissigen Weisen, Polka, Walzer und Schlager die ersten Tänzer auf die Tanzfläche locken möchte. Den zweiten Teil übernimmt der befreundete Musikverein aus Thurnau, der seit einigen Jahren mit dem eigenen "Kerwastanz" viel Erfahrung mit einer solchen Veranstaltung sammeln konnte. Beide Kapellen leitet Heimo Bierwirth, der auch in Zeil das Publikum mit seiner guten Laune anstecken möchte. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Karten gibt's im Vorverkauf beim Weinhaus Nüßlein und bei "Christines Hofladen". Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. red