Stadtjugendring lädt zum Planungstag ein

Viele interessante Veranstaltungen stehen in naher Zukunft wieder beim Stadtjugendring Bamberg (SJR) an. Aus diesem Grund lädt der SJR am kommenden Freitag, 27. September, zum Info- und Planungstag mit gleichzeitigem Finanzseminar ein. Er findet von 11 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings, Lange Straße 2 (Eingang Habergasse, 2. Stock), statt.

Einen ganzen Tag lang können sich Verantwortliche in der Jugendarbeit beraten lassen, es geht dabei zum Beispiel um Fragen zu Ehrenamt, Aufnahmeverfahren in den SJR, Angebote für Flüchtlinge, Arbeitskreise des SJR etc. Ausführlich soll über alle Aktionen, Projekte oder Veranstaltungen des SJR Bamberg informiert werden, Veranstaltungsideen und Vorschläge für das Jahresprogramm werden ebenfalls diskutiert.

Ab 17 Uhr beraten die Verantwortlichen des SJR an diesem Tag auch über Zuschüsse an Jugendorganisationen. Der Fokus dieses Seminares richtet sich sowohl auf die bekannten als auch auf neue Zuschussmöglichkeiten des Stadtjugendrings. Bamberger Jugendverbände bemühen sich um die Integration von jungen Flüchtlingen. Diese Aktivitäten möchte der SJR im Rahmen der bestehenden Zuschussmöglichkeiten unterstützen. Deshalb sind alle Jugendorganisationen aufgerufen, für ihre geleistete Jugendarbeit einen Zuschussantrag an den Stadtjugendring Bamberg zu stellen.

Es wird informiert über Zuschussrichtlinien, Antragsformulare und Antragsfristen. Weiterhin kommen die Zuschussmöglichkeiten des Bezirksjugendrings/BJR sowie der Themenbereich Fundraising als Finanzierungsmöglichkeiten zur Sprache. Besondere Aufmerksamkeit erhalten die persönlichen Fragen der Teilnehmer. Anträge können abgegeben werden und vor Ort kann eine erste Durchsicht erfolgen. An diesem Tag werden neben der Geschäftsführung des SJR auch Vorstandsmitglieder anwesend sein. red