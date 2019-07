Stadtjugendkapelle spendet für Nepal

Bei angenehmen Temperaturen fand in der vergangenen Woche das alljährliche Open-Air-Konzert der Stadtjugendkapelle auf dem Vereinsgelände an der Eichelmühlgasse statt. An der frischen Luft spielten das Jugendorchester und die Bläserphilharmonie alte Klassiker und moderne Stücke unter anderem aus Film und Serien.

Der Abend bot außerdem einen wunderbaren Rahmen, um den Gewinn aus "Rock für Nepal" an die Organisation "Son of Light" zu spenden. Die Organisation der drei Musiker Alberto Parmigiani aus Herzogenaurach sowie Santa Ratna Shakya und Shree Krishna Shahi aus Nepal hilft seit 2003 vorrangig Kindern durch langfristige Patenschaften. Bei "Son of Light" kommen 100 Prozent der Spenden durch direkten Kontakt an.

So freute sich Tobias Komann als Vizepräsident der Stadtjugendkapelle besonders, einen Scheck über 1650 Euro an Alberto Parmigiani überreichen zu können. Das Geld wurde allein durch den Verkauf von Getränken bei "Rock für Nepal" durch die Stadtjugendkapelle eingenommen. Des Weiteren hatte die Stadtjugendkapelle der Veranstaltung ihre Bühne vom Fronleichnamskonzert zur Verfügung gestellt. Zoe Scheer