Stadthaushalt ist Thema

Im großen Sitzungssaal des Kommunbrauhauses hält der Stadtrat am Montag, 23. April, eine Sitzung ab. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2018, die Nachlieferung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan "Freizeitanlage in der Aischaue", ein Bauantrag für den Neubau eines großflächigen Fachmarktzentrums und der Erlass einer Benutzungsordnung für die Zweifach-Sporthalle am Gymnasium.

Weitere Themen sind die Gründung einer Bürgergenossenschaft, die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl, ein Antrag der CSU-Fraktion auf Überprüfung der Machbarkeit und gegebenenfalls einer Schaffung eines Medizinischen Versorgnungszentrums sowie die Bestätigung der Wahlen des 1. und 2. Kommandanten der Feuerwehr Sterpersdorf. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr. red