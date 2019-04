Stadtführungen durch Ebern

Die Tourist-Information und die Tourismus- und Werbegemeinschaft Ebern bieten wieder monatliche Stadtführungen an. Auftakt ist am Sonntag, 7. April, um 13.30 Uhr mit Kreisheimatpfleger Günter Lipp. Interessierte treffen sich laut Ankündigung der Eberner Tourist-Information am Bahnhaltepunkt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ein Unkostenbeitrag für Teilnehmer ab 17 Jahren wird erhoben, der direkt an den Stadtführer zu entrichten ist. Weitere Stadtführungen sind an folgenden Sonntagen: am 5. Mai mit Heinz Zürl, am 2. Juni mit Rita Hering, am 7. Juli mit Steffen Schanz, am 4. August mit Willibald Laubender, am 1. September mit dem Türmer Armin Dominka und am 6. Oktober mit Werner Scharpf. Führungen für Gruppen sind in der Tourist-Information Ebern jederzeit buchbar. red