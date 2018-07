Stadtführungen am Wochenende

sek



Mit dem Nachtwächter und im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel der Stadt entdecken Teilnehmer an der Führung unter dem Titel "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" am Freitag, 6. Juli. Der Rundgang dauert etwa 75 Minuten und startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Am Samstag, 7. Juli, heißt es dann "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!". Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo Dickhage etwa 90 Minuten durch die Stadt. Die Tour beginnt an der Tourist-Information Arkadenbau. Dort gibt es auch die Karten für beide hier genannten Führungen, bzw. unter Tel.: 0971/ 804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de