Stadtführung und Wanderung

Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein bietet am morgigen Samstag um 10 Uhr eine Stadtführung an. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Kirchgasse 16. Ebenfalls am Samstag, allerdings um 13 Uhr, startet eine Wanderung in Schwabthal. Die Länge der Tour mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa elf Kilometer. Sie verläuft über den Hohlen Stein, Kemitzenstein und wieder zurück nach Schwabthal. Treffpunkt ist am Ortseingang in Schwabthal (Schwabthal 1). red