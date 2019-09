Am heutigen Samstag bietet der Kur- und Tourismus-Service um 10 Uhr eine Stadtführung an. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Ebenfalls heute findet um 13 Uhr eine geführte Wanderung mit Einkehr statt. Die Wanderstrecke beträgt etwa sechs Kilometer. Treffpunkt ist am Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Die Teilnahme ist für Gästekarteninhaber kostenlos. red