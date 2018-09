Stadtführung und Wanderung

Der Kur- und Tourismus-Service veranstaltet am Samstag, 8. September, eine Stadtführung und eine Wanderung. Die Stadtführung unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Die Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr beginnt um 13 Uhr. Die Länge der Wanderstrecke mit leichtem Schwierigkeitsgrad beträgt etwa zehn Kilometer und verläuft von Bad Staffelstein über den Porzellinaweg nach Reundorf und Schönbrunn wieder zurück. Treffpunkt ist am Bahnhof. red