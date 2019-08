Stadtführung und Wanderung zum Dornig

Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein bietet am Samstag, 10. August, um 10 Uhr eine Stadtführung an. Der Rundgang dauert eineinhalb Stunden. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Teilnahme an der Stadtführung kostenlos. Treffpunkt der Teilnehmer ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16.

Am Samstag, 10. August, startet um 13 Uhr eine Wanderung unter fachlicher Leitung mit anschließender Einkehr. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad verläuft von Bad Staffelstein, über den Seerangen, das "Haus am Dornig", den Dornigweg und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Die Streckenlänge beträgt etwa zehn Kilometer. Auch diese Wanderung ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. Treffpunkt der Teilnehmer ist am Stadtturm "Alte Darre" in der Bamberger Straße 25. red