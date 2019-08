Stadtführung und Keltenwanderung

Bad Staffelstein / Stublang - Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 3. August, zwei Veranstaltungen an. Um 10 Uhr findet eine eineinhalbstündige Stadtführung statt. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Ebenfalls um 10 Uhr startet eine geführte Keltenwanderung (Keltenweg F). Die Wanderung hat einen leichten Schwierigkeitsgrad und ist etwa elf Kilometer lang. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz in Stublang. Beide Veranstaltungen sind für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. red