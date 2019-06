Stadtführung und Keltenwanderung

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am heutigen Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr eine Stadtführung an. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Der Rundgang ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Ebenfalls heute startet um 10 Uhr startet eine geführte Keltenwanderung über den Keltenweg bei Ebensfeld. Das Thema lautet "Rund um das Prächtinger Pferdchen". Neben den Spuren der Kelten wird auch immer wieder von den Relikten anderer historischer Epochen die Rede sein. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 13 Kilometer. Für Gästekarten-Inhaber ist die Wanderung gratis. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz nahe dem St.-Veitsbrunnen in Ebensfeld. red