Stadtführung und Keltenwanderung

Eine Stadtführung unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" veranstaltet der Kur- und Tourismus-Service am Samstag, 4. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtmuseum. Am gleichen Tag, 10 Uhr, startet eine geführte Keltenwanderung auf dem Keltenweg H. Treffpunkt ist der Busparkplatz am Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. red