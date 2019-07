Stadtführung und Brauereiwanderung

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am heutigen Samstag um 10 Uhr eine Stadtführung an. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Zur gleichen Zeit wird eine geführte Themen-Brauerei-Wanderung mit Einkehr angeboten. Die Wanderung hat einen leichten Schwierigkeitsgrad. Die Strecke verläuft von Bad Staffelstein über Horsdorf, Loffeld, Stublang zurück nach Loffeld und Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red