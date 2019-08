Stadtführung und Brauerei-Wanderung

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 17. August, um 10 Uhr eine Stadtführung unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" an. Diese dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Ebenfalls um 10 Uhr startet eine geführte Themen-Brauerei-Wanderung (Tour 4) mit Einkehr. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad ist etwa neun Kilometer lang und verläuft von Stublang Richtung Teufelsloch - Frauendorf - Schwabthal - End - Schwabthal und wieder zurück. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz. red