Eine Stadtführung mit Weinverkostung bietet die Tourist-Information Ebern am Kirchweihsamstag, 14. September, um 15 Uhr an. Treffpunkt ist am Heimatmuseum. Dort gibt es die erste Weinprobe. Dann nimmt Heinz Zürl die Teilnehmer mit auf eine Tour durch Eberns Altstadt. Ende ist an der Frankenweinpassage; dort findet ab 17 Uhr ein Weinfest statt. Anmeldung bei der Tourist-Information Ebern unter Telefon 09531/629 14.