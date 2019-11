Am Freitag, 15. November, um 18 Uhr laden das Restaurant "Alte Mälzerei" und die Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet zu einer Stadtführung mit Drei-Gänge-Menü durch Höchstadt ein. Start ist in der "Alten Mälzerei", Steinwegstraße 1a in Höchstadt. Die Veranstaltung dauert rund drei Stunden. Eine Anmeldung unter Telefon 0151/26211382 ist erforderlich. red