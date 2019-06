Stadtführung für touristische Anbieter

Die Staatsbad Bad Kissingen GmbH bietet kostenfreie Führungen für touristische Anbieter, Leistungsträger und Partner in Bad Kissingen an. Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben, Gaststätten und Restaurants oder anderen touristischen Anbietern können die Stadt kennenlernen, ihr Wissen ausbauen und anschließend an Gäste und Kunden weitergeben. Die nächste Führung findet am Montag, 1. Juli, statt und ist eine Stadtführung. Teilnehmer erfahren Zusammenhänge vom Mittelalter bis zur Neuzeit, die das Auf und Ab der Entwicklung des Kurortes verursacht haben. Beginn ist um 14.30 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Anmeldung unter Tel.: 0971/ 804 8234 /-235 oder

gaestefuehrung@badkissingen.de sek