Treffpunkt "Menschen in Not" - zu dieser Haus- und Stadtführung laden die Bamberger Grünen am Dienstag, 27. August, im Rahmen ihres Sommerprogramms ein. Die Teilnehmer bekommen eine 90-minütige Führung durch Bamberg aus der Perspektive von Menschen, die in Obdachlosigkeit geraten sind. Start der Veranstaltung ist der Treffpunkt "Menschen in Not", Siechenstraße 11, um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. red