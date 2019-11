Stadtführer gesucht

Der Verein Geschichte Für Alle e.V. ist seit über 30 Jahren in der Erforschung und Vermittlung von Regionalgeschichte tätig. Neben Veröffentlichungen, Ausstellungen und Geschichtsprojekten umfasst das Tätigkeitsfeld des Vereins ein breites Spektrum an geschichtlichen Stadtrundgängen und museumspädagogischen Angeboten zu unterschiedlichen Themen. Für die Durchführung thematischer Rundgänge in Nürnberg (ehemaliges Reichsparteitagsgelände und Altstadt), Erlangen und Bamberg werden nun freie Mitarbeiter gesucht. Informationen und Bewerbungsunterlagen können unter info@geschichte-fuer-alle.de angefordert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2019. Außerdem sucht der Verein freie MitarbeiterInnen für die Gästebetreuung aus dem englischsprachigen Ausland auf Shuttlebussen im Stadtgebiet und auf Transfers nach Prag oder in die nähere Umgebung. Für beide Bereiche bietet der Verein laut seiner Mitteilung eine umfassende inhaltliche sowie methodisch-didaktische Ausbildung. red