Stadtfest und Jahrmarkt locken

Forchheim feiert von Donnerstag, 30. Mai, bis zum Sonntag, 2. Juni, das erste Forchheimer Stadtfest unter dem Motto "Die Stadt in Bewegung" gemeinsam mit zahlreichen Musikgruppen, Gastronomiebetrieben, Geschäftsleuten und Vereinen aus Forchheim und Umgebung. Am Sonntag ist auch Jahrmarkt im Bereich des Paradeplatzes, des Straßenstückes südöstlich des Paradeplatzes (von der Kreuzung bei der "Alten Wache" bis zu Foto-Brinke) und in der Nürnberger Straße vom Paradeplatz bis zur Einmündung der Luitpold- und Schönbornstraße. Die Stadt Forchheim empfiehlt, die Stadtbuslinien zu nutzen. red