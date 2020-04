Stadtbusse: Rückkehr zur Normalität

Die Stadtwerke Bamberg weiten ihr Stadtbusangebot wieder aus: Ab kommendem Montag, 27. April, gilt ein neuer Notfahrplan mit wesentlich mehr Fahrten als bisher. Ab dem 4. Mai sollen die Busse wieder nach dem normalen Fahrplan in der Stadt und dem Landkreis Bamberg unterwegs sein.

Zudem gilt ab Montag im gesamten bayerischen ÖPNV die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung nach dem Infektionsschutzgesetz. Diese müssen auch die Stadtwerke auf allen Stadtbusfahrten durchsetzen: Fahrgäste, die Mund und Nase nicht bedecken, dürfen nicht befördert werden. Die Fahrgäste werden nach wie vor gebeten, ihre Tickets über die kostenlose

VGN-App zu kaufen oder die Fahrscheinautomaten am ZOB zu nutzen.

Der ab 27. April gültige Notfahrplan sieht wieder wesentlich mehr Fahrten vor, als sie in den letzten Wochen durchgeführt werden konnten. Hiermit soll sichergestellt werden, dass alle Schüler, Arbeitnehmer und Besucher der Innenstadt sicher und möglichst komfortabel ans Ziel kommen. Der neue Notfahrplan basiert auf dem Samstagsfahrplan. Von Montag bis Donnerstag werden auf nahezu allen Linien zusätzliche Fahrten angeboten. Am Freitag, dem Maifeiertag, und am Sonntag, 3. Mai, gilt der reguläre Sonntagsfahrplan, am Samstag, 2. Mai, der reguläre Samstagsfahrplan ohne Zusatzfahrten. Die Nachtlinien starten letztmalig um 22.40 Uhr am ZOB.

Der komplette Fahrplan ist über die VGN-App abrufbar. Weitere Informationen zum Verhalten im Bus und zum aktuellen Fahrplan finden Fahrgäste auf der Internetseite www.stadtwerkebamberg.de/corona. red