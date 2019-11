Stadtbus wird Bühne

Das "Theater im Gärtnerviertel" macht auch in diesem Winter den Stadtbus zur Bühne. An den ersten beiden Adventswochenenden ist das Ensemble auf Achse und präsentiert die Wiederauflage der Erfolgsinszenierung "Abgefahrene Weihnachten". In der szenischen Lesung mit Stephan Bach und Heidi Lehnert lässt Berufsweihnachtsmann Niko Laus hinter die Kulissen seiner schweren Aufgabe blicken. Kurzum: Vom ganzen Weihnachts-Tam-Tam mit Konsumterror, Jingle Bells und Lebkuchen hat er die Schnauze voll. Nur nicht vom Glühwein: ein letzter geht noch, bevor Niko Laus alles hinschmeißen und abhauen will ... Die szenische Weihnachtslesung mit Heidi Lehnert und Stephan Bach ist eine vergnügliche Stadtrundfahrt. Zwei Vorstellungen sind bereits ausverkauft, für die Veranstaltung am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr gibt es noch Tickets unter www.stadtwerke-bamberg.de/gewinnen. red