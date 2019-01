Stadtbücherei organisiert Fahrt zur Buchmesse nach Leipzig

"Buch voraus ..." - Die Forchheimer Stadtbücherei und die Lesewerkstatt Ingeborg Taube laden zu einer Tagesfahrt zur Buchmesse am Samstag, 23. März, nach Leipzig ein.

Die Messe informiert umfassend über Neuerscheinungen auf dem deutschen und europäischen Markt in allen Bereichen der Literatur vom Roman über das Sachbuch bis hin zu den neuen Medien. Unzählige Lesungen innerhalb der Veranstaltungsreihe "Leipzig liest" werden überall in den Messehallen angeboten. Nicht mehr wegzudenken aus dem Angebot der Leipziger Buchmesse sind die farbenfrohen Szenen rund um Comic, Manga, Cosplay und Games.

Informationsabend am 18. März

Die Tschechische Republik ist das diesjährige Schwerpunktland der Buchmesse. Der Preis beinhaltet die Busfahrt von Forchheim direkt zur Messe Leipzig und zurück, den Messeeintritt und einen Informationsabend am Montag, 18. März, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Forchheim. Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf in der Stadtbücherei Forchheim erhältlich. red