Stadtbücherei öffnet wieder

Die Stadtbücherei Lichtenfels (Marktplatz 5) öffnet wieder am heutigen Montag mit geänderten Zeiten. Diese sind: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Außerdem hält die Stadtbücherei für alle Büchereinutzer einen neuen Service bereit, um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. Es können Medien im Online-Katalog

www.lichtenfels.de/medienbestand ausgesucht, per E-Mail stadtbücherei@lichtenfels.de oder telefonisch (09571/795133) bestellt und am nächsten Werktag zu den Öffnungszeiten am Abholfenster abgeholt werden. Die Rückgabe aller Medien findet nur noch über die Medienrückgabebox (Nähe Marktplatz 5) statt. In den Räumen der Stadtbücherei ist aktuell keine Rückgabe möglich. Beim Büchereibesuch sind die Hygiene- und Abstandsregeln wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Handdesinfektion zu beachten. Die Besucherzahl ist auf fünf Personen, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, begrenzt. Die Stadt bittet um Verständnis, dass aktuell Gruppen oder Familien kein gemeinsamer Einlass gewährt werden kann. Der Zugang wird über ein Ampelsystem auf einem Bildschirm am Eingang der Bücherei geregelt. In den Räumen der Stadtbücherei ist dem Leitsystem zu folgen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Team der Stadtbücherei, den neuen Abholservice mit der Möglichkeit der Bestellung per Telefon oder E-Mail zu nutzen. red