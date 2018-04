Stadtbücherei Höchstadt öffnet ihre Türen

Gesellschaftsspiele



Die Stadtbücherei Höchstadt veranstaltet am Sonntag, 15. April, von 14 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür. In allen Büchereiräumen in der Bahnhofstraße 9 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.Wer sich einfach in Ruhe umsehen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Veranstaltet wird auch ein Quiz mit tollen Preisen, und im Mediencafé wird für Kaffee und Kuchen gesorgt.Im Hauptraum im zweiten Stock kann man sich über die E-Ausleihe und über die Ausleihbedingungen in der Bücherei informieren.In der Kinderbücherei wird immer wieder vorgelesen, von 15 bis 16 Uhr kann man im ersten Stock bei Gesellschaftsspielen mitmachen, ab 16 Uhr werden im Café Bücher vorgestellt.Wem das alles noch nicht reicht, der möchte vielleicht an einer Büchereiführung teilnehmen oder die Einrichtung spielend erkunden.Zudem sind Ausstellungen mit aktuellen Büchern und Medien aus dem Büchereibestand zu finden. Ein Schwerpunkt dabei sind Bücher, die für Senioren interessant sind und für deren Angehörige. Zu Themen rund um Sport und Ernährung im Alter, Gedächtnistraining und viele andere für Ältere wichtige Lebensbereiche wird der Bestand dieses Jahr stark erneuert.Das genaue Programm für den Tag der offenen Tür finden Interessierte im Amtsblatt, auf der Homepage unter der Adresse www.fortuna-kulturfabrik.de und in den Flyern, die in der Bücherei ausliegen. red