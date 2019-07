Am Mittwoch, 3. Juli, bleibt die Hauptstelle der Stadtbücherei Bamberg im Deutschen Haus, Obere Königstraße 4a, geschlossen. Die Zweigstelle St. Kunigund in der Gartenstadt und die Zweigstelle Maria Hilf in der Wunderburg haben an diesem Tag zu den gewohnten Zeiten geöffnet. red