Stadtbibliothek macht wieder auf

Ab Montag, 11. Mai, hat die Stadtbibliothek Hammelburg wieder geöffnet! Zum Schutz von Kunden und Mitarbeiterinnen gilt es einiges zu beachten, wie etwa die Beschränkung der Besucherzahlen, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Abstandsmarkierungen helfen dabei. Jeder muss sich am Eingang ein Kärtchen nehmen. Ohne Zutrittskärtchen darf keiner in die Bibliothek kommen. Nur Kunden mit einem gültigen Leserausweis können die Bibliothek betreten. Neuanmeldungen sind über einen gesonderten Beratungsplatz unter Vorlage des Personalausweises möglich.

Ausleihe und Rücknahme sind jetzt getrennt: Ausleihen kann man wie bisher am Ausleih-PC. Die entliehenen Medien legt man am Auskunftsplatz ab. Wie in anderen Geschäften auch ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht. Wer möchte, erhält für die Dauer des Besuchs ein Paar Einmalhandschuhe. Im Eingang zum Roten Schloss steht ein Desinfektionsspender.

Falls möglich, bittet die Bibliothek darum, alleine oder mit maximal einem Kind zu kommen. Selbstverständlich sind größere Kinder auch alleine willkommen, aber auch sie müssen sich strikt an die Vorgaben halten.

Kein Lesen in Büchern vor Ort

Leider ist ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek momentan nicht gestattet. Zeitschriftenlesen, Internetsurfen, sich mit anderen treffen und austauschen, auf dem Hochsitz spielen fällt erst einmal weg.

Entliehene Medien können jederzeit in die Rückgabebox gelegt werden. Sie sind noch pauschal verlängert bis zum 22. Mai und müssen also nicht unbedingt gleich in der ersten Woche zurückgebracht werden. Alle zurückgegebenen Medien werden drei Tage in Quarantäne gestellt und gründlich gereinigt und geputzt, bevor sie wieder zur Verfügung stehen.

Eine persönliche Beratung ist unter den derzeitigen Umständen schwieriger als üblich. Wer beraten werden möchte, ruft gern vorab an, um Lesewünsche, Rechercheanfragen, etc. zu besprechen. Sämtliche Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Personen, die zur Risikogruppe gehören, können den Lieferdienst der Bibliothek weiterhin in Anspruch nehmen, um nicht aus dem Haus zu müssen. An den bisherigen Öffnungszeiten hat sich nichts geändert. red