Die Stadtbibliothek Hammelburg ist am Dienstag, 4. Juni, ganztägig geschlossen. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen erarbeiten an diesem Tag ein neues Konzept "Fit für die Zukunft", mit dem sich die Stadtbibliothek in den nächsten Jahren präsentieren möchte. Alle Medien, die an diesem Tag fällig waren, sind bis zum 6. Juni verlängert. sek