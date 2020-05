Stadtarchiv ab Montag wieder zugänglich

Gute Nachrichten für Archivbenutzer und Kunstfreunde: Der Lesesaal des Stadtarchivs und die aktuelle Ausstellung zum 100. Geburtstag der Bamberger Kunstfotografin Ingeborg Limmer können ab 11. Mai wieder besucht werden. Allerdings gelten die einschlägigen Bestimmungen für Hygiene und Abstand auch beim Besuch des Stadtarchivs. "Die Nutzung einer Schutzmaske ist dabei sicher sinnvoll und empfehlenswert", teilt die Pressestelle der Stadt Bamberg mit.

Die Anzahl der Arbeitsplätze im Lesesaal wird zeitlich befristet und wegen der Mindestabstände auch reduziert: Es dürfen maximal zehn Besucher gleichzeitig im Saal sein. Benutzungen von Archivgut und Beratungen sind aber wie bisher im Lesesaal möglich - unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln.

Eine telefonische Voranfrage (0951 871373) oder auch die Bestellung der Archivalien per Email (an stadtarchiv@stadt.bamberg.de) wird empfohlen. Außerdem wird geraten, die gewünschten Archivalien vorher in der Online-Datenbank zu recherchieren und vorab mit Terminwunsch für die Vorlage zu bestellen, um die Arbeitszeit im Lesesaal vorzubereiten und optimal zu nutzen,.

Die Öffnungszeiten gelten wie bisher: Mo, Mi 8 - 16 Uhr; Di, Do 8 - 18 Uhr, Fr 8 - 14.30 Uhr.

Ausstellung Ingeborg Limmer

Auch die bereits am 3. März eröffnete Foto-Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstags der Fotografin Ingeborg Limmer (1920-2001) in den Ausstellungsräumen des Stadtarchivs wird ab 11. Mai wieder zugänglich sein. Nach einigen digitalen Erinnerungen an Limmers Ausstellungen können dann die interessanten und facettenreichen Schwarz-weiß- und Farbaufnahmen Limmers wieder im Stadtarchiv besichtigt werden.

Begleitend zu dieser Ausstellung liegt nun auch ein Katalog vor, der im Stadtarchiv oder über den Buchhandel erhältlich ist: Ingeborg Limmer (1920-2001) - Kunstfotografin aus Bamberg. Ausstellung zum 100. Geburtstag. Bamberg 2020 (= Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg. 37). 96 S., m. zahlr. S/W- u. Farb-Abb.; ISBN: 978-3-929341-63-2. red