Stadt zahlt 170 Euro "Ausstattungspauschale"

Die Kindertagespflege ist eine unverzichtbare Säule des Betreuungs- und Bildungsangebots in der Stadt Bamberg. Viele Kinder werden durch das Engagement der Tagespflegepersonen familiär und in hoher Qualität betreut.

Die Stadt Bamberg gewährt auf Antrag von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) nun einmalig für alle im Januar 2020 betreuten Jungen und Mädchen eine Ausstattungspauschale von 170 Euro pro Kind. Zudem, so heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, sei es gelungen, die Ersatzbetreuung von Kindern neu aufzustellen.

"Tagespflegepersonen wissen am besten, was sie und die betreuten Kinder am dringendsten benötigen, sei es eine neue Schlafgelegenheit, neues Spielzeug oder neue kindgerechte Möbel", so Starke.

87 Kinder berücksichtigt

Berücksichtigt würden alle 87 Betreuungsverhältnisse, die seitens der Stadt Bamberg gefördert werden.

Die Zuwendung erfolge an Tagespflegepersonen, die Kinder in ihren eigenen oder in angemieteten Räumen betreuen, und an Großtagespflegestellen.

Die Ersatzbetreuung, die notwendig wird, wenn Tagespflegepersonen kurzfristig erkranken oder ausfallen, werde ab März in Räumen der Caritas in der Geyerswörthstraße starten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Sicherstellung der Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege sei eine rechtliche Verpflichtung der Kommune. Mit dieser Lösung stehe Kindern, Eltern und Betreuern in der Stadt Bamberg eine auf Dauer verlässliche und qualitativ adäquate Lösung zur Verfügung. red