Stadt will wirklich sinnvolle Wegweiser

"Wie komme ich am besten nach Bad Rodach? Und wie finde ich mich in Bad Rodach am besten zurecht?" Diese Fragen diskutierten Stadträte, Unternehmer und Touristiker im Rahmen eines Workshops zur innerörtlichen Beschilderung der Kurstadt. Eingeladen hatten hierzu Bürgermeister Tobias Ehrlicher zusammen mit dem Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert". Nach fast zweistündiger Diskussion bestand Einigkeit: Die innerörtliche Beschilderung in Bad Rodach soll auf den Prüfstand gestellt werden. Aber bevor es zur Aufstellung neuer Schilder kommt, müssen eine Vielzahl von Fragen geklärt werden. Eingangs stellten die Projektmanager Annabelle Menzner und Stefan Hinterleitner vom Stadtmarketing-Netzwerk "Bad Rodach begeistert" rechtliche Rahmenbedingungen, Herausforderungen in der Planungsphase sowie Umsetzungsbeispiele vor. Dabei wurde schnell deutlich, wie vielfältig das Thema Beschilderung ist: Amtliche Beschilderung beispielsweise von der Autobahn nach Bad Rodach, amtliche Beschilderung in Bad Rodach, innerörtliche Wegweisesysteme für Einzelhandel, Hotel- und Gastro-Routen und viele Facetten mehr wurden angesprochen.

"Es ist sicherlich so, dass unsere Beschilderung in die Jahre gekommen ist", räumte Bürgermeister Tobias Ehrlicher zum Start in die Diskussion ein. Mit dem Workshop wolle die Stadt ausloten, ob auch die örtlichen Unternehmen, Kur- und Touristikbetriebe die Notwendigkeit sehen, aktiv zu werden und dann gegebenenfalls einen konzeptionellen Prozess einzuleiten. Von allen Teilnehmern erhielten die mitarbeitenden Stadträte und das Bürgermeister-Trio ein eindeutiges Feedback: Ja, Bad Rodach stünde ein zeitgemäßes Beschilderungssystem, das der Wertigkeit einer Kurstadt entspricht, gut zu Gesicht.

Mindestens ein Jahr

Stefan Hinterleitner riet aus eigener fachlicher Erfahrung dazu, auf jeden Fall alle verschiedenen Beschilderungssysteme gleichzeitig zu planen, da sich diese ergänzen könnten. Er sprach von einer reinen Planungsdauer von sicherlich einem Jahr. Der Workshop brachte bereits eine Fülle erster Ergebnisse: das Kurgebiet mit allen Einrichtungen soll besser ausgeschildert werden, ebenso der Bahnhof, Ortsschilder sollen um die Bezeichnung "Kurstadt" ergänzt werden, die Interessen von Fußgängern und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sollen berücksichtigt werden. Außerdem wünschen sich die Unternehmen eine gute Wegweisung zu ihren Betriebsstätten für Lieferverkehr, Kunden und Besucher. Das ist aber nicht alles. "Was wir vor allem benötigen, ist eine Möglichkeit, die vielen Pendler auf der Straße zwischen Coburg und Hildburghausen auf offene Stellen bei uns hinzuweisen", machte der Stadtrat und ehemalige Europabetriebsrat von Valeo Klimasysteme, Axel Dorsch, deutlich. Und dieses Anliegen, da war man sich im Gremium einig, betrifft viele Unternehmen im Stadtgebiet. Doch anstelle von klassischen Werbeanlagen solle hier vielleicht gleich in Qualität investiert werden und moderne Bildschirmwerbung zum Einsatz kommen.

Insofern stand für Bürgermeister Tobias Ehrlicher und Stadtmarketing-Vorstand Lars Otto am Ende des Workshops fest: Bad Rodach will und wird sein Beschilderungssystem auf den Prüfstand stellen. Aber es geht nicht um einen Schnellschuss, sondern eine durchdachte Lösung. Trotzdem kann und soll es Sofort-Maßnahmen geben: nämlich die Entfernung von Schildern zu Zielen und Unternehmen, die es gar nicht mehr gibt. Hier bat Bürgermeister Ehrlicher alle Teilnehmer um Mithilfe: "Wer ein falsches Schild findet, soll es uns einfach kurz melden. Wir kümmern uns dann kurzfristig um die Entfernung." So werde man doch schnell Auswirkungen des Workshops im Stadtbild sehen, freute sich Ehrlicher und dankte dem Stadtmarketing-Netzwerk für die Organisation und den Referenten Annabelle Menzner und Stefan Hinterleitner für die inhaltliche Aufbereitung des Workshops. Nur Stadtkämmerer Michael Fischer war anzumerken, dass in seiner Brust zwei Herzen bei diesem Thema schlagen. Denn die Umsetzung dieses Projekts ist auch mit erheblichen Kosten für die Stadt verbunden. red