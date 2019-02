Stadt warnt wieder vor illegaler Hausrat-Sammlung

In den vergangenen Tagen waren in den Briefkästen im Bamberger Stadtgebiet wieder Wurfzettel einer "ungarischen Familie" mit der Ankündigung einer Hausrat-Sammlung am heutigen Dienstag, 26. Februar, zu finden. Auf den Wurfzetteln wird kurzfristig angekündigt, dass nicht mehr benötigte oder funktionierende Haushaltsgegenstände aller Art im Rahmen einer Straßensammlung abgeholt werden. Die Stadt Bamberg weist in einer Pressmitteilung darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht angemeldete illegale Sammlung handelt, die als Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Nach ähnlichem Muster werde derzeit auch im Landkreis Bamberg vorgegangen. Es sei davon auszugehen, dass diese Sammlungen ausschließlich das Ziel verfolgen, an gewinnbringend veräußerbare Gegenstände wie Metallteile etc. heranzukommen, weniger Lohnendes werde dann in vielen Fällen am Straßenrand oder gar in der freien Natur zurückgelassen, wie zuletzt am Parkplatz des Freibades Gaustadt.

Abfallberatung

Die Stadt Bamberg rät deshalb dringend davon ab, solche Sammlungen zu unterstützen. In der Stadt Bamberg gebe es ohnehin keine Veranlassung, sich an diesen (illegalen) Sammlungen zu beteiligen, denn die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sei flächendeckend sichergestellt. Bei Fragen zur Verwertung und Entsorgung hilft die Abfallberatung der Stadt Bamberg unter der Telefonnummern 0951 87-1729. red