Stadt vergibt Sanierungsaufträge

Der Stadtrat hat jüngst folgende Aufträge für Straßensanierungen vergeben: im Brückleinsgraben an die Firma Schill und Geiger in Geroldsgrün zum Angebotspreis von rund 97 400 Euro und in der Friedhofsstraße zum Preis von rund 98 200 Euro an die Firma Wagner aus Kronach. Ferner wird ein Tragkraftspritzenfahrzeug von der Brandschutztechnik Görlitz angeschafft, das rund 98 000 Euro kostet. Einen Großauftrag von rund 1,1 Millionen Euro erhielt die Firma Rauh in Zapfendorf. Sie wird für die Fensterbauarbeiten an der Herzog-Otto-Mittelschule zuständig sein. red