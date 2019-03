Stadt und Polizei einigen sich bei Standort

Die Stadtspitze und die Bayerische Staatsregierung haben sich über die Bedingungen zur Grundstücksübertragung "Am Tännig" für den neuen Polizeistandort geeinigt. "Wir wollen die Entwicklung der Polizei in Bamberg nach Kräften unterstützen. Mehr Polizei bedeutet mehr Sicherheit und damit mehr Lebensqualität", wird Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Der zuständige Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium, Gerhard Eck, dankte für die konstruktiven Gespräche im Bamberger Rathaus, "weil die Infrastruktur der Bamberger Polizei den wachsenden Aufgaben angepasst werden muss".

An den Verhandlungen nahm neben der Stadtspitze auch Staatsministerin Melanie Huml (CSU) teil. Alle waren sich darüber einig, dass der geplante Standort "Am Tännig" sehr gut geeignet ist, um dort die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg, die Polizeiinspektion Bamberg-Land sowie ein PE-Zentrum anzusiedeln. Neben dem Kaufpreis und der Grundstücksgröße wurde auch Konsens über die geplante Zufahrt, die Gebäudegröße und die Beseitigung von Altlasten erzielt.

Mit dem erzielten Kompromiss zeigten sich alle einverstanden, auch wenn Starke darauf hinwies, dass diese Grundstücksübertragung einen weiteren Verlust an Gewerbeflächen in Bamberg auslöse: "Diese Reduzierung ist zwar schmerzlich, aber angesichts der polizeilichen Aufgaben gut vertretbar." Der Finanzsenat dürfte das Verhandlungsergebnis in der nächsten Sitzung genehmigen. red