Stadt und Landkreis sind "Bildungsregion"

Die intensive Zusammenarbeit und Vernetzung von Bildungsakteuren in Stadt und Landkreis Bamberg unter Federführung der Bildungsbüros trägt Früchte: Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus würdigte die herausragende Bildungslandschaft und das vielfältige Engagement am Mittwoch mit der Verleihung des Siegels "Bildungsregion in Bayern".

Im Alltag der Bürger seien die guten Bildungsstrukturen bereits länger spürbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Jetzt werde weiter an der Nachhaltigkeit gearbeitet: eine lebendige Bildungsregion Bamberg sei das Ziel.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz überreichte das Qualitätssiegel "Bildungsregion in Bayern" an Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke: Das breitgefächerte schulische und außerschulische Angebot konnte mit der Einrichtung von Bildungsbüros und Bildungsrat erweitert werden und ebnete so den Weg zum Qualitätssiegel. Der Weg zur Bildungsregion begann 2016 mit der Interessenbekundung von Stadt und Landkreis. Mit der Verleihung des Siegels endet die Arbeit nicht. Landrat Kalb versicherte, dass Stadt und Landkreis Bamberg weiter engagiert zusammenarbeiten würden.

Zeitgleich mit der Bewerbung als Bildungsregion hatten sich Stadt und Landkreis auch um die Erweiterung des Siegels als "Digitale Bildungsregion" beworben. Die Verleihung dieses Siegels wird in Kürze erwartet. red