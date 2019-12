Stadt und Landkreis setzen gemeinsam Standards für Schülerpraktika

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Erlangen arbeiten künftig zusammen, um Schülerpraktika und Berufsorientierung zu verbessern. Das haben Landrat Alexander Tritthart (CSU) und Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) mit ihren Unterschriften auf der Kooperationsvereinbarung zum Gütesiegel "Qualifiziertes Praktikum - QP" besiegelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. "Wer ein Praktikum sucht, macht an der Landkreisgrenze nicht halt. Es ist nur logisch, gemeinsam Standards für Schulen und Betriebe zu entwickeln, die ein gelungenes Praktikum und eine adäquate Betreuung gewährleisten", freut sich Tritthart über die Zusammenarbeit.

34 Betriebe und neun Schulen aus Stadt und Landkreis beteiligen sich bereits. Während des Praktikums begleiten sie die Jugendlichen umfassend und bieten ihnen qualifizierte Einblicke in den Berufsalltag - ganz ohne Kaffeekochen. Dabei nutzen sie vielfältige Materialien, eine Online-Praktikumsbörse und profitieren vom gegenseitigen Austausch sowie gemachten Erfahrungen. "Wir tauschen uns ständig mit den Kollegen des städtischen Bildungsbüros aus. Daher freuen wir uns, auch offiziell noch intensiver zum Wohle der Schüler in der Region zusammenzuarbeiten", betont der Bildungskoordinator des Landkreises, Sven Czekal.

Betriebe und Schulen, die noch am "Qualifizierten Praktikum" teilnehmen möchten, können sich an zwei Terminen über das neue Projekt informieren. Am Mittwoch, 22. Januar, findet die erste Infoveranstaltung um 16 Uhr in der Mittelschule Liebfrauenhaus in Herzogenaurach statt. Die zweite Infoveranstaltung findet am Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr in der Mittelschule Baiersdorf statt. Anmeldungen an katja.heun@stadt.erlangen.de. red