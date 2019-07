Stadt testet Mitfahrbänke

Mit einem Grundsatzbeschluss hatten sich die Schlüsselfelder Stadträte bereits vor einiger Zeit für so genannte "Mitfahrbänke" ausgesprochen. Jetzt sollen sie auf der Strecke zwischen Schlüsselfeld und Aschbach getestet werden. "Wir schauen, ob das angenommen wird", sagte Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) in der jüngsten Sitzung. Obwohl er die Mitfahrgelegenheit als "Krücken" bezeichnete, weil der öffentliche Nahverkehr nicht so ausgebaut ist, wie es zu wünschen wäre. Die Bänke sollen jeweils in Nähe der Friedhöfe von Schlüsselfeld und Aschbach aufgestellt werden.

Winfried Gerner hätte die Schlüsselfelder Bank wohl lieber an der Bamberger Straße und damit näher an den Siedlungsgebieten gesehen. Krapp wies aber darauf hin, dass es sich vorerst nur um eine Teststrecke handle, in die nicht alle Bereiche eingebunden werden könnten. Falls die Bänke angenommen werden, könne man über eine Ausweitung nachdenken. Wenn nicht, "lassen wir sie wieder weg". See