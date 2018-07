Stadt sucht Wahlhelfer

sek



Die Vorbereitungsarbeiten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am Sonntag, 14. Oktober, laufen bei der Verwaltung der Stadt Münnerstadt bereits auf Hochtouren. Für die am Wahlsonntag anfallenden Tätigkeiten in den Wahllokalen werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht.Die Wahlhelfer kümmern sich vor Ort um den reibungslosen Ablauf der Stimmabgabe (Überprüfung der Personalien, Ausgabe der Wahlzettel) und sind für die Stimmauszählung zuständig. Wahlhelfer kann jeder Wahlberechtigte werden, der seinen Wohnsitz in Münnerstadt hat. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, die Helfer werden kurz vor der Wahl in ihre Aufgaben eingewiesen.Interessierte Bürger, die bei der Wahl mithelfen möchten, können sich im Rathaus, Bürgerservice, per Mail an buergerservice@muennerstadt.de oder unter Tel.: 09733/810 534 melden.