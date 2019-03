Stadt sucht Paten für neue Stolpersteine

Im Oktober dieses Jahres sollen neue Stolpersteine in Coburg verlegt werden. Dazu soll wieder Gunther Demnig, der Vater dieser Kunstaktion, nach Coburg kommen. Die Stadt sucht auch Paten für diese neuen Stolpersteine. Maren Kemmer wies darauf hin, dass mit diesen sinnbildlichen Stolpersteinen an das Schicksal von Menschen erinnert werden soll, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert oder auch in den Selbstmord getrieben worden sind.

Musikschultag 2020 in Coburg

Die Stadt Coburg soll im Jahr 2020 Ausrichter des bayerischen Musikschultages sein. Darüber freute sich Georg Zech, der Leiter der städtischen Musikschule. Dort gebe es in den verschiedenen Gesangs- und Instrumentengruppen 452 Schüler. Diese würden von 20 Lehrkräften unterrichtet, 14 davon seien nebenberuflich auf Honorarbasis tätig. Das seien zu viele freie Mitarbeiter und zu wenig fest angestellte Lehrer.

Zech teilte mit, dass die städtische Realschule Coburg I das Prädikat "musische Realschule" anstrebe. Ebenso denke er an eine engere Zusammenarbeit mit der Rudolf-Steiner-Schule in Beiersdorf. mako