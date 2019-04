Stadt sucht freiberuflich tätige Gästeführer

Die Tourist-Information der Stadt Forchheim sucht freiberuflich tätige Gästeführer, die nationalen wie internationalen Gästen die schönen Seiten der Stadt zeigen.

Als Gästeführer ist man laut Pressemitteilung der Stadt "nicht nur meist der erste Kontakt für Gäste, sondern auch Botschafter der Stadt, Geschichtensammler, Bewahrer und Stadtbilderklärer", erklärt Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information Forchheim. "Ziel der Gästeführerausbildung sei es, freiberuflich tätige Gästeführer zu qualifizieren.

Voraussetzung für eine Zertifizierung ist das erfolgreiche Abschließen von Veranstaltungsmodulen mit schriftlicher und praktischer Prüfung. Im Sommer können die Seminarteilnehmer bereits an Gästeführungen teilnehmen, um sich ein Bild vom Ablauf einer Führung zu machen. An bis zu 20 Terminen von November bis März 2020 wird in den Abendstunden und an Samstagen das theoretische Wissen an die Teilnehmer vermittelt. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Es ist eine Fremdsprache Voraussetzung für die Teilnahme.

Bei Interesse sind ein Personenbogen und sprachenrelevante Zeugnisse an die E-Mail-Adresse tourist@forchheim.de zu senden. Die Personenbogen und weitere Informationen stehen auf der Internetseite www.forchheim-erleben.de/bewerbung bereit oder können in der Tourist-Information abgeholt werden. Die Bewerbungsphase endet am 19. Mai. red