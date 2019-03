Stadt sucht Betreuer für Jugendliche aus Nicaragua

Die Stadt Erlangen veranstaltet in diesem Jahr erneut einen Jugendaustausch mit der nicaraguanischen Partnerstadt San Carlos. Vom 27. Juni bis 17. Juli werden sich fünf junge Menschen im Alter von 19 bis 24 Jahren in Erlangen aufhalten. Hierfür werden noch Gastfamilien gesucht, die die jungen Leute für die Dauer des Aufenthaltes aufnehmen. Außerdem gesucht werden Betreuer, die die Gruppe durch das Programm führen. Sie müssen sich in Erlangen auskennen und über gute Spanischkenntnisse verfügen. Interessenten werden gebeten, sich beim Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt zu melden (Telefon 09131/861352, E-Mail staedtepartnerschaften@stadt.erlangen.de). red