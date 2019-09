Die Lärmschutzwand am neuen Baugebiet in Reundorf soll doppelten Nutzen haben: Die Stadt wird daran eine Photovoltaik(PV)-Anlage anbringen lassen, um Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen. Der Auftrag ist bereits vergeben, und zwar an die Firma IBC Solar in Bad Staffelstein für rund 136 000 Euro. In der ersten Sitzung des Stadtrats nach der Sommerpause war die Installation von insgesamt drei PV-Anlagen beschlossen worden. pp