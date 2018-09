Stadt lädt zum Seniorenausflug ein

Alle unternehmungslustigen Senioren lädt das Senioren- und Generationenmanagement der Stadt Bamberg im September zur nächsten Seniorenaktion ein. Gemeinsam erkundet wird am Mittwoch, 19. September, die Gegend um Schwabthal. Ausgangspunkt ist Stublang. Von dort aus geht es über eine Anhöhe "Hühnenleite" am Sulligknöckla vorbei weiter nach Schwabthal zur Gaststätte "Zum Löwen". Für die musikalische Umrahmung des Nachmittages ist auch gesorgt. Abfahrt für alle, die mitwandern, ist um 8.30 Uhr am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium. Für alle anderen geht es um 10.45 Uhr los. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Dann stehen die Busse für die Heimfahrt bereit und bringen die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt. Die Anmeldung zu dieser Seniorenfahrt wird nur am Freitag, 14. September, ab 8 Uhr im Büro des Senioren- und Generationenmanagements im Nebengebäude des Rathauses Geyerswörth, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, entgegengenommen. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red