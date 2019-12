Stadt lädt zu Konzert zum Neuen Jahr

Das Motto des diesjährigen Neujahrskonzertes der Stadt Coburg lautet: Johann Strauß in Ungarn. Unter der Leitung des Generalmusikdirektors Roland Kluttig lässt das Philharmonische Orchester des Landestheaters Coburg am Dreikönigstag 6. Januar 2020 einer Mitteilung zufolge die Werke von Johann Strauß' Sohn, Edward Elgar, Maurice Ravel, Johannes Brahms, Charles Gounod und Emmerich Kálmán erklingen. Der Intendant des Landestheaters, Bernhard Loges, moderiert die diesjährige Reise nach Ungarn. Karten für das Konzert am Dreikönigstag im Kongresshaus Rosengarten sind sowohl online über den Ticketverkauf des Landestheaters Coburg, an der Kasse des Landestheaters und auch bei der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, erhältlich. red