Stadt kauft Fläche für Feuerwehr

In nichtöffentlicher Sitzung machte der Stadtrat den Weg für die Erweiterung der Römershager Wehr frei. Gekauft wird eine Fläche neben dem Feuerwehrhaus. Wegen neuer Abstandsregeln für Fahrzeuge und anderer Anforderungen sei absehbar, dass der verfügbare Platz nicht länger ausreiche, erklärt Ortssprecher Dieter Seban (CSU) den Hintergrund.

In den nächsten Jahren bekommen die Feuerwehren in Römershag und Volkers neue Löschfahrzeuge. Dieses würde zwar noch ins Feuerwehrhaus passen, allerdings lagert bis heute Material wie eine historische Spritze in einer Garage im Ort, sagt Seban. Gern würde die Feuerwehr erweitern, um Platz für alles zu schaffen. Kon krete Pläne für einen Anbau gebe es aber noch nicht. uli