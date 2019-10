Stadt investiert 3,2 Millionen Euro

Die Tage des bestehenden Umkleidegebäudes der Dr.-Stocke-Sportanlage in der Wiesenstraße sind gezählt. Der Bau-und Umweltsenat hat am Mittwoch das Bauamt beauftragt, die Planungen für ein neues zweigeschossiges Sportfunktionsgebäude mit einer modularen Bauweise im Anschluss an die Stehtribüne weiterzuverfolgen. Kostenschätzungen gehen davon aus, dass das Gebäude in herkömmlicher Bauweise 2,6 Millionen Euro kosten würde, die Modulbauweise wird danach etwa 50 000 Euro teurer. Der Abbruch der alten Umkleiden schlägt mit 85 000 Euro zu Buche und weitere 222 000 Euro werden für den Bau von 45 Stellplätzen veranschlagt. Das addiert sich zu insgesamt 3,2 Millionen Euro auf.

Die Wählergruppe Pro Coburg (WPC) hatte im Juni beantragt, für das neue Umkleidehaus "eine modulare, ortsveränderliche Bauweise zu prüfen". Der WPC-Antrag nimmt Bezug auf die geplante Sporthalle am Vorderen Floßanger. Dort sollten Umkleideräume sowohl für die Sporthalle wie für die Sportplätze auf der anderen Seite der Itz entstehen. Diese Planung stammt aus dem Jahr 2008. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Beschluss, anstelle einer herkömmlichen Bauweise das neue Umkleidegebäude aus einzelnen Modulen zu errichten und bei Bedarf zu erweitern. Bei der Modulbauweise werden vorgefertigte Raumzellen zusammengesetzt und das Gebäude dauerhaft genutzt. "Container sind etwas anderes und für eine Standzeit von fünf Jahren vorgesehen und werden als ,fliegende Bauten‘ vom Baugesetzbuch behandelt", stellte Thorsten Huld vom Bauamt klar.

"Historische Chance"

Mit dem neuerlichen Antrag will WPC "die historische Chance" wahrgenommen wissen, sowohl den Parkverkehr von der Wiesenstraße in den Floßanger zu verlegen sowie die Umkleideräume für beide Sportstätten nutzen zu können. Denn, so begründet die WPC ihren Antrag, "die modulare Bauweise ermöglicht es, diese später eventuell in oder an der Floßangerhalle zu integrieren. Kosten von mehr als drei Millionen Euro sind nach Ansicht von WPC-Stadtrat Peter Kammerscheid "nicht nachvollziehbar": "Für ein paar Umkleiden ist das exorbitant teuer!"

Hans Haberzettl (CSB) forderte aus seinen Erfahrungen als Schulleiter, der an der Wiesenstraße Sport unterrichtete, gleich vier Räume mehr zu bauen. "Die Sportanlage wird auch von Vereinen genutzt, und die Floßangerhalle ist ein Wolkenkuckucksheim und wird nicht kommen." Damit konnte sich Haberzettl jedoch nicht durchsetzen. Wolfgang Weiß (Grüne) erklärte, der Bedarf sei da, "wir müssen jetzt etwas machen und in den sauren Apfel beißen."

Nach den Worten von Thorsten Huld wird eine Modulbauweise ab etwa 500 Quadratmetern Grundfläche wirtschaftlich. Vorteile seien die kürzere Bauzeit, weniger Baumängel und eine hohe Kostensicherheit durch Festpreise. Nach den Angaben eines Anbieters solcher Gebäude fallen bei der späteren Versetzung etwa 70 Prozent der Neubaukosten an. Allerdings müsse stets der konkrete Fall geprüft werden.

Das neue Umkleidegebäude soll im Jahr 2022 fertig sein.