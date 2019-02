Stadt im Ausnahmezustand

Zum dritten Mal findet vom 21. bis 23. Februar das Erlanger Genuss-Festival statt. Zu diesem bieten ausgewählte Gastronomen Hochgenüsse, und eine Genuss-Safari durch die Innenstadt lädt zum Entdecken ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Erlanger Tourismus- und Marketingvereins (ETM). Noch sind Tickets verfügbar.

Die Erlanger Gastgeber und Gastronomen sind die diesjährigen Botschafter des guten Geschmacks. Marco Altmann (Restaurant "Altmann's Stube"), Zacharias Dengler (Restaurant "Muskat"), Max Wiegner (Restaurant "Rosmarin"), Dominik Polster und Christian Schauer (Landgasthof Polster), Uli Krug ("Zen"), Fritz Striegel (Gasthaus "Alter Brunnen") und Vincent Helmstädt ("Havana Bar") haben sich mit Christian Frank vom ETM für die dritte Auflage des Erlanger Genuss-Festivals etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Vom 21. bis 23. Februar wird in Erlangen der kulinarische Ausnahmezustand ausgerufen - dann zelebriert die Stadt den Genuss und die Lebensfreude.

Eine Genuss-Safari, traumhafte Dinnerabende und ein Galaabend der Spitzenklasse bilden das Ensemble der verschiedenen Angebote des Genuss-Festivals. Am Abend des 23. Februar findet der Galaabend im Landgasthof Polster statt, bei dem die Chefköche aller teilnehmenden Restaurants ihr Können gemeinsam in einer Küche zelebrieren. Sie kreieren dazu ein gemeinsames Menü, in dem jeder Chefkoch einen Gang übernimmt.

Bereits kurz vor Weihnachten konnte man die ersten Karten erwerben und als Geschenk unter den Tannenbaum legen. "Die Nachfrage nach kulinarischem Hochgenuss ist seit Jahren ungebrochen und auch dieses Mal sind wir sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass das Festival für Genießer auch dieses Jahr wieder Anklang findet", sagt Christian Frank, Geschäftsführer des ETM, welcher das Event 2017 ins Leben gerufen hat.

Geschenk zum Valentinstag

Die Dinnerabende sind teilweise schon ausgebucht, der Galaabend sogar schon vollständig. Man muss sich beeilen, wenn man zum nächsten Anlass (Valentinstag am 14. Februar) das Geschenk seinem oder seiner Liebsten überreichen möchte. Über freie Kapazitäten informiert die Tourist-Information Erlangen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten des dritten Genuss-Festivals Erlangen gibt es online unter www.erlangen.info/genuss-festival oder in der Tourist-Information Erlangen in der Goethestraße 21 a (Tel. 09131/89510, E-Mail: tourist@etm-er.de). Dort gibt es auch die Tickets, welche lediglich im Vorverkauf erhältlich sind. Verkaufsschluss ist der 14. Februar. red