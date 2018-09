Stadt erleben

Gäste und Einwohner können am Freitag, 14. September, um 21 Uhr mit dem Nachtwächter die Stadt entdecken. Die 75-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Am Samstag, 15. September, führt Grand Portier Udo Dickhage durch die Stadt. Die etwa 90-minütige Tour beginnt um 11.45 Uhr an der Tourist-Info. Am Samstag, 15. September, gibt es die Führung "Palme, Linde, Rose" durch die Kuranlagen. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Kurgarten vor dem Eingang Arkadenbau. sek